Pakistanın Azərbaycanlı məzunları, səfir Əli Əlizadə ilə VİDALAŞDI - FOTO

Pakistanın Azərbaycan Məzunları Assosiasiyasının (PAMA) rəhbərliyi Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Əli Əlizadə ilə vida görüşü keçirib.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumun təmsilçilərindən olan Qayser Navab bildirib. Onun sözlərinə görə, pakistanlı məzunlar səfirin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiklərini bildiriblər.

Səfir də öz növbəsində iki ölkə arasındakı münasibətlərin davamlılığında PAMA-nın rolunu qeyd edib. O, bu xidmətləri yüksək dəyərləndirdiyini deyib.



Ə.Əlizadə Pakistanlı heyətə və onların dövlətinə Qarabağ məsələsindəki dayanıqlı dəstəyə görə də ayrıca təşəkkür edib. Ə.Əlizadə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də bu cür məsələlərdə ciddi dəstəyini xatırladıb.

Sonda məzunlar səfirə hədiyyələr təqdim edib. Səfir də öz növbəsində onlara ədəbiyyat nümunələri bağışlayıb.

