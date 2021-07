Bir müddət əvvəl səhhətində problem yaranan Xalq artisti Afaq Bəşirqızı sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “report”a Xalq artisti özü məlumat verib.

"Özümü çox yaxşı hiss edirəm, səhhətimdə hər şey qaydasındadır", - o bildirib.

