Azərbaycanda yeni xəbər saytı - Turkmedia.az saytı qurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sayt bütün türk coğrafiyasından olan xəbərləri oxuculara çatdıracaq.

Eyni zamanda saytda fərqli sahələrə aid informasiyalara yer veriləcək. Türkmedia.az eləcə də təhlil və araşdırma xarakterli materialları oxuculara çatdırmaqda iddialıdır.

Yeni fəaliyyətə başlayan Turkmedia.az saytının təsisçisi Azərbaycan və Türkiyə mediasında iş təcrübəsinə malik Günel Yazdır.

