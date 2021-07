Parisdə Şarl de Qoll hava limanının işçiləri tətil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətil səbəbilə hava limanının fəaliyyətində problem yaranıb. Məlumata görə, etirazçılar əmək müqaviləsinin şərtlərindən narazıdır. Tətil səbəbilə hava limanı terminalı bağlanıb.

Aksiyanın işçilərin əksəriyyətinin məzuniyyətə çıxdığı dövrdə baş verməsi hökuməti narahat edir.

