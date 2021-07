İki gündür adı “Azəriqaz”la hallanan məşhur xəbər spikeri, “Xəzər TV”nin aparıcısı Lalə Azərtaş ötən həftə Moskvada keçirilən toyu idarə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müğənni Rəqsanənin dəvəti ilə Moskvadakı toya qatılıb. Aparıcı keçirilən toyu Azərbaycan himni ilə açıq elan edib.



Həmin görüntüləri müğənni Rəqsanə sosial media hesabından paylaşıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

(Bakupost)

