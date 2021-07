Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin “Ukraynalıları və rusları tək millət olaraq görürəm” açıqlamalarına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Ruslar və ukraynalılar arasında bir sıra oxşarlıqlar var. Lakin bunlar bizim bir millət olmağımız demək deyil. Eyni millət olsaydıq Rusiyanın dövlət Dumasında Ukrayna bayrağı dalğalanardı”.

