ABŞ-dakı hərracda “Le Tricorne” adlı tablo satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsərin Pablo Pikassoya aid olduğu güman edilir. Əsərin kim tərəfindən və neçəyə alındığı barədə məlumat verilməsə də rəsmin yüksək qiymətə satıldığı şübhəsizdir.

Məlumata görə, əsərin üzərində 1919-cu ilə tarixli imza var. Əsər satan şəxsin sözlərinə görə, rəsm onun xalasının evində tapılıb. Maraqlısı budur ki, əsər 50 il şkafda qalıb.

