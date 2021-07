Anası dəfələrlə evləndi - Gənc qız atasının kim olduğunu biləndə... / FOTOLAR

Sosial medianın tanınmış simalarından Rakel Soyka adlı qızın həyatı izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası 3 dəfə ailə qurub ayrıldığı üçün Soyka fərqli atalıqları ilə bir neçə il birlikdə yaşayıb. Yeniyetmə yaşına gələnə kimi doğma atasının kim olduğunu bilməyən Soyka illər sonra həqiqəti öyrənib.

O bildirib ki, buna baxmayaraq o hər 3 atalığını doğma qəbul edib və onlarla mehriban olub. Gənc etiraf edib ki, atasının kim olduğunu öyrənmək onun həyatının ən çətin və təəccüblü anı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.