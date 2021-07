MEDİA Agentliyi jurnalistlərə vəsiqə verəcək - AÇIQLAMA

“Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanına uyğun olaraq hazırlanan “Media haqqında” yeni qanun layihəsində jurnalistlərə jurnalist vəsiqəsinin verilməsi müddəası nəzərdə tutulub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov edib.

Onun sözlərinə görə, bu müddəalar könüllü xarakter daşıyır:

“Jurnalistlər tərəfindən vəsiqənin alınması könüllü olacaq. Həmçinin həmin vəsiqənin alınması üçün tələblər müəyyən olunacaq. Həmin tələblərə cavab verən jurnalistlərə isə MEDİA tərəfindən vəsiqələr veriləcək”.

