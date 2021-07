Ərdoğan qəzəbləndi: Onlar mənim kim olduğumu hələ bilmirlər

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula Fon der Lyayenlə telefon söhbəti zamanı baş tutan diqqətçəkən dialoqu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Ötən gün Avropa Komissiyasının rəhbəri ilə danışıram. Deyir ki, eşitdim ki, Şimali Kirpə gedəcəksən. Ordan sərt mesajlar verməsən yaxşı olar. Dedim ki, necə mesajlar verəcəyinizi deyin o mətni orda oxuyum. Bunlar kimin kim olduğunu hələ öyrənməyiblər. Sən Ərdoğanın nə vaxtdan təlimatla danışdığını öyrəndin. Biz haqqımızı sökə-sökə alacağıq”.

Qeyd edək ki, Ərdoğan iyulun 20-də geniş tərkibli heyətlə Şimali Kiprə gedəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.