Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın liderlik etdiyi müxalifət 20 iyunda keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tass xəbər agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyanın “Vətəndaş sazişi” partiyası səslərin 53.91, keçmiş prezident Robert Koçaryanın “Ermənistan” bloku isə 21.9%-ni toplayıb.

