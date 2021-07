Bu gün Avro-2020-də daha 2 oyun baş tutacaq. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, 1/4 final qarşılaşmaları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk oyunu Bakıda start götürəcək. Çexiya və Danimarka komandaları Bakı Olimpiya Stadionunda üz-üzə gələcəklər.

Digər matç isə Ukrayna və İngiltərə arasında oynanılacaq. Bu matç isə Roma Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

AÇ-2020

1/4 final

20:00. Çexiya – Danimarka

22:00. Ukrayna – İngiltərə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.