Ali təhsil müəssisələrinin Rektorlar Şurası yaradılacaq

Ali təhsil müəssisələrinin reytinq cədvəlinin hazırlanacağı, rektorlar şurasının yaradılacağı və ali təhsil müəssisələrinə muxtariyyət veriləcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlama verən Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədr müavini Musa Qasımlı bu istiqamətlərdə müzakirələrin olduğunu deyib.

Bildirib ki, "Ali təhsil haqqında" qanun layihəsinin ilkin variantı üzərində iş gedir.

"İşçi qrup bir neçə dəfə görüşüb, müzakirələr olub. Hazır olandan sonra geniş ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Bütün mərhələləri keçdikdən sonra isə komitədə müzakirə ediləcək. Söylədiyiniz məsələlər bu və ya başqa dərəcədə qanun layihəsində nəzərdə tutulub".

