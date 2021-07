Bakıda "BMW" "Range Rover"ə çırpıldı: Sürücülər ƏLBƏYAXA olub...- ANBAAN VIDEO

Bakının Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat-hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev prospektində 99-SD-698 dövlət qeydiyyat nişanlı "BMW" markalı avtomobilin sürücüsü sükana nəzarəti itirib və nəqliyyat vasitəsi qarşıda hərəkət edən 10-CF-005 dövlət qeydiyyat nişanlı "Range Rover" markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Şahidlərin verdiyi məlumata görə, sonra tərəflər arasında dava düşüb.

Hadisəni törədən sürücü ərazidən uzaqlaşıb. Əraziyə gələn yol patrul xidmətinin əməkdaşları yaranmış tıxacı aradan qaldırıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Manset.az)

