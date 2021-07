İlk dəfə Hindistanda ortaya çıxan və sürətlə dünyaya yayılan koronavirusun “Delta” ştammına daha bir ölkədə rast gəlinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, virus Livanda 3 nəfərdən götürülmüş nümunədə aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, xəstəliyin sayının artdığı ölkədə son 24 saat ərzində 210 yeni yoluxma olub, virus səbəbindən 2 nəfər ölüb.

