Bakının “Xətai Park” yaşayış kompleksində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə iyulun 2-i gecə saat 02 radələrində baş verib.

Gəncə prospektində yerləşən “Xətai Park” yaşayış kompleksindəki 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsinin eyvanından bir nəfər özünü atıb.

Onun Bakı şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Bağırov Azər İsrafil oğlu olduğu müəyyən edilib.

Faktla bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır.(Qafqazinfo)

