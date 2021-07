Bakı Olimpiya Stadionu (BOS) UEFA-nın baş katibinin müavini Corco Marketti tərəfindən təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, BOS Avropa çempionatında A qrupunun 3 oyunu arasında müddətin azlığına və isti hava şəraitinə baxmayaraq arenanın ot örtüyü ideal vəziyyətdə saxlanıldığı üçün mükafatlandırılıb.

Qeyd edək ki, bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda Çexiya və Danimarka komandaları arasında 1/4 final mərhələsinin matçı da gerçəkləşəcək. Qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

