Tanınmış prodüser Tolikə AĞIR İTKİ - FOTO

Tanınmış prodüser, aparıcı Tarix Əliyevə ağır itki baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolikin analığı Ceyran xanım bu gün qəfil dünyasını dəyişib.

Tolik atası və Ceyranın fotosunu paylaşaraq, yazıb:

"Həyat çox qəribədir. Atamın ölümündən 5 aydan bir neçə gün keçib. Bir neçə saat əvvəl 21 illik həyat yoldaşı, bacımın anası, mənə uşaqlıqdan baxan analığım qəflətən rəhmətə getdi. Doğma anam olmasan da mənim üstümdə əziyyətin olub, halal elə mənə ana. Sən məni dünyaya gətirməmisən amma mənim əziyyətimi çəkmisən. Koronavirus oldum, gecə-gündüz başımın üstündə dayandın. İstəyin atamın yanına tez getmək idi. Allah sizi qovuşdurdu".

Qeyd edək ki, Tarix Əliyevin atası bu ilin yanvar ayında dünyasını dəyişib.

