Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilanda basdırdığı minaların xəritələrini Azərbaycana təqdim edib. Azərbaycan isə humanist addım olaraq məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan mətbuatı həmin şəxslərin Yervanın "Erebuni" aeroportunda görüntülərini lentə alıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

