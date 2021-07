Filippində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Filippin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Təyyarənin göyərtəsində 85 hərbçi olub. Xolo adasına eniş edən zaman qəzaya uğrayaraq yanan təyyarədən indiyədək 40 nəfər xilas edilib.

Azı 17 nəfərin öldüyü bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.