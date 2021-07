Gədəbəy rayonuna güclü dolu yağıb.



Metbuat.az-ın məlumata görə, dolu daha çox rayonun Başkənt kəndində düşüb.

Qeyri-sabit hava şəraiti əsasən meyvə bağlarına ziyab vurub.

Dolu təxminən 15 dəqiqə davam edib.

Hazırda rayon ərazisində hava sabitdir.

