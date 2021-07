DYP əməkdaşları sürücünü yanan maşının içərisindən çıxartdı - VİDEO

Ötən gün Pirallahı yolunda avtomobil aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mercedes markalı 90-XU-979 dövlət nömrə nişanlı avtomobil qəzaya uğrayaraq aşıb.

Aşan maşın qısa zamanda alışmağa başlayıb və sürücü içərisində qalıb. Ərazidə xidmət aparan Dövlət Yol Polisi əməkdaşları dərhal hadisə yerinə yaxınlaşıb.

Mövcud vəziyyətdə zaman itirmədən həyatlarını təhlükəyə atan DYP əməkdaşları sürücünü yanan maşından xilas ediblər. Zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə yanan avtomobil söndürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.