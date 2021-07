Yeni Yasamal yaşayış massivində hündürmərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindən gənc qız paltar asarkən tarazlığını itirərək yıxılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Axar.az-a bina sakinləri məlumat verib.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Gənc qız xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır.

