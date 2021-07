Xarici media nümayəndələri ölkəmizin işğaldan azad olunan Zəngilan rayonunda səfərdə olublar.

Səfərin əsas məqsədi Rusiya və İsraildən olan media nümayəndələrini 30 ildən çox işğalda olan torpaqlarımızda erməni vandalizmi ilə tanış etməkdir.

Jurnalsitlərə həmçinin transsərhəd çayı olan Oxçuçayın daimi olaraq ermənistan tərəfindən çirklənməsi və əhalimizin istifadə etdiyi su ehtiyatının keyfiyyətinə təhlükə yaratdığından da bəhs edilib.

Daha ətraflı Baku Tv-nin süjetində:

