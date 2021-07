Şəkidə mal tövləsi içərisindəki heyvanlarla birlikdə yanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın rayonun Böyük Dəhnə kənd sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Kərimova Əfsanə Habil qızına məxsus ümumi sahəsi 48kv.m olan mal tövləsində baş verib.

Yanğın zamanı tövlənin içərisində olan 4 baş xırdabuynuzlu heyvan yanaraq tələf olub. Eyni zamanda dama yığılmış 1,5 ton ot bağlamasının 500 kq-mı yanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.qafqazinfo

