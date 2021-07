Daxili İşlər Nazirliyi Çexiya-Danimarka matçında xidmət keçən it haqqında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən AVRO-2020 futbol çempionatının Çexiya-Danimarka oyununda Alfa da bizimlə xidmətdə idi”

Həmin fotonu təqdim edirik:

