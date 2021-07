​Mina xəritələri mübadiləsində Rusiya və ABŞ-ın vasitəçilik etməsi əlavə bir nüansdır

Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında basdırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri iyulun 3-də Azərbaycana təqdim edib. Azərbaycan da buna qarşılıq verib, humanist addım olaraq məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana qaytarıb.



Əslində Ermənistan rəhbərliyi minalanmış ərazilərin xəritələrini 8 ay öncə-kapitulyasiya aktını imzalayandan, Azərbaycanın II Qarabağ müharibəsində qələbəsini tanıdıqdan sonra təhvil verməli idi. Amma müxtəlif bəhanələrlə bu addımdan yayınırdı. İlk başda ermənilər bu xəritələrin mövcud olmadığını, daha sonra isə vermək istəmədiklərini bildirirdilər. Prosesin gedişindən hiss olunur ki, Ermənistan tərəfi yenə də könülsüz davranır, bu gün də xəritələri təhvil verməkdən yayınmağa çalışır. Amma bacarmır, variantları tükənir. Konkret olaraq, Ermənistan bu xəritələri təhvil verməyə Azərbaycan tərəfindən məcbur edilir.

Ortada məcburetmə amilinin olduğunu təsdiqləyən məqamlar mövcuddur. Həmin məqamlar ilk öncə Prezident İlham Əliyevin bəyanatlarında görünür. Azərbaycan Prezidenti Qarabağ savaşının bitdiyini, Azərbaycanın öz əzəli torpaqlarında birdəfəlik oturuşduğunu, Ermənistanı 10 noyabr bəyənnaməsinin şərtlərini yerinə yetirmək üçün məcbur etmək gücündə olduğunu çox əminliklə bəyan edir. Prezident bunu həm ordu gücü, həm də diplomatik vasitələrlə reallaşdıra biləcəyini deyir.

Ordunun gücü bəllidir. Azərbaycan ordusu II Qarabağ müharibəsini qalibiyyətlə başa vurub. Mina xəritəsi mübadiləsi isə deməyə əsas verir ki, ölkəmiz diplomatik müstəvidə də qalibiyyət qazanıb. Bunu göstərən amillərdən biri də mina xəritələrinin verilməsində Rusiya və ABŞ-ın iştirakıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi iyulun 3-də baş tutan xəritə təqdimatına görə Rusiya Federasiyasına minnətdarlıq ifadə edib: "Mina xəritələrinin alınması üzrə humanitar təşəbbüsün həyata keçirilməsində göstərdiyi vasitəçilik xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkürümüzü ifadə edirik”. Məsələ ondadır ki, bundan öncəki mübadilə, yəni 2021-ci il iyunun 12-də Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə baş tutmuşdu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili başda olmaqla, Gürcüstan hökumətinə, eyni zamanda, prosesə verdikləri töhfəyə görə ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Rikerinə təşəkkür etmişdi. Hətta prosesə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel də qatılmışdı.

Nəzərə alaq ki, mina xəritələrinin Azərbaycana qaytarılması ölkəmiz üçün vacib amildir. Bu, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, məskunlaşma üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Regionda Ağdamdan sonra ən böyük infrastruktur layihələri Füzulidə gerçəkləşdirilir, bölgənin bütün yol-nəqliyyat infrastrukturu demək olar ki, bu ərazidən keçir, Füzuli rayonu əlavə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Onda sual yaranır: necə olur ki, uzun illər Qarabağ probleminə susqun yanaşan ABŞ, Rusiya Federasiyası, Avropa İttifaqı bu gün birdən-birə belə aktivləşirlər, Azərbaycanın yanında yer tutmağa çalışırlar, onun problemlərinin həllinə töhvə vermək üçün növbələşirlər? Sadaladığımız dövlət və birliklər Cənubi Qafqazda maraqları olan beynəlxalq güc mərkəzləridirlər. Onlar bir zamanlar Ermənistanla xoş münasibətdə olublar. İndi isə rəsmi İrəvana sərt təzyiq göstərirlər, Azərbaycanla hesablaşmağa məcbur edirlər. Ermənistan faktiki olaraq müqavimət göstərə bilməyəcəyi möhtəşəm müttəfiqlərlə üzləşib.

Bu müttəfiqliyi yaradan, bu gücü formalaşdıran Azərbycan diplomatiyasıdır, Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən siyasətidir. Həm də prosesin kökü xeyli uzaqlara gedib çıxır. Təsadüfi deyil ki, rəsmi Bakı dünyanın ən böyük hərbi-siyasi mərkəzləri arasında keçirilən dialoqlara dəfələrlə ev sahibliyi edib, qarşı duran tərəflər arasında əməkdaşlığa nail olunması üçün öz töhvələrini verib. 2017-ci ilin fevralında ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah rəisləri Komitəsinin rəhbəri, general Cozef Danford və rusiyalı həmkarı Gerasimov arasında keçirilən görüş Bakıda baş tutub. 2017-ci ilin sentyabrında isə NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri, general Petr Pavelin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovla görüş də Bakıda keçirib. 2018-ci ilin aprelində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə NATO Müttəfiq Qüvvələrinin Avropadakı Baş komandanı arasında görüşə də məhz Bakı ev sahibliyi edib. Bu görüşlər növbəti illərdə də davam etdirilib. Bakının bu qlobal güc mərkəzlərinin hərbi rəhbərliklərinin görüşləri üçün məkan kimi seçilməsi təsadüfi deyil. Həmin qeyri-təsadüfi prosesin nəticəsini biz bu gün görürük.

Azərbaycanın dövləti və bu dövlətin xarici siyasəti müstəqildir, güclüdür. Dünyanın diqqət mərkəzində olan layihələri Cənubi Qafqaza, oradan da Azərbaycana daşımağı bacarır.

Müşfiq Ələsgərli

