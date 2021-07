Müğənni Nazənin "Zaurla Günaydın" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni oğlunun efirə çıxması üçün 3 min manat istədiyini söyləyib.

"Oğlum Orxanı efirə çağırdılar. Dedi 3 min versin gəlim. Amerikada bir reper var, o, verilişə 200 minə gedir. Deyir ona 200 min verirlər, mənə 3 min verə bilmir? Manatla kartıma 3 min ödəsin gedim" - deyə, Nazənin söyləyib.

