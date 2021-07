Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri, deputat Tural Gəncəliyev Xankəndindən fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, T.Gəncəliyev, sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı fotoya bu sözləri yazıb:

"Xankəndi - doğma şəhərim!. Narahat olmayın, hər şey nəzarətimizdədir".

Paylaşımı təqdim edirik:

