Qısa videoçarxlar şəbəkəsi kimi tanınan "TikTok"da ciddi dəyişiklik gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin "ByteDance" şirkətinə məxsus şəbəkədə yerləşdirilən videoların müddətinin 3 dəfə artırılması planlaşdırılır.

Yenilik sayəsində artıq bir videoçarxın bir neçə hissəyə bölünərək şəbəkəyə yüklənməsinə ehtiyac qalmayacaq.

Qeyd edək ki, "TikTok" videolarının maksimal xronometrajı 1 dəqiqədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.