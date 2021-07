Xəzər dənizində platformada partlayış olub.

Metbuat.az-ın Qaynar xəttinə gələn görüntülərdə, Xəzər dənizində baş verən partlayışın görüntüləri əks olunub. Baş vermiş partlayışın "Ümid" qaz platformasında baş verdiyi iddia edilir. Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

