SON DƏQİQƏ! Xəzərdə baş verən PARTLAYIŞIN SƏBƏBİ BƏLLİ OLDU- RƏSMİ

"SOCAR-ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib, iş normal rejimdə davam edir". Ələt istiqamətində dənizdə müşahidə olunan partlayışla əlaqədar ilkin ehtimalımız palçıq vulkanının püskürməsidir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov deyib.

Qeyd edək ki, bir neçə dəqiqə öncə Xəzər dənizində baş vermiş partlayışın "Ümid" qaz platformasında baş verdiyi iddia edilmişdi.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

