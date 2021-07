Bu yollarda tıxac var - SİYAHI

Yollardakı son vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, hazırda bu yollarda sıxlıq müşahidə olunur.

1. Bakı – Sumqayıt şosesi – (Xırdalan dairəsindən istiqamətindən başlayaraq,20 Yanvar dairəsi istiqaməti) sıxlıq

2. Tbilisi prospekti – Əsas yol - (20 Yanvar dairəsindən başlayaraq,əsasən,Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər,Şəhər mərkəzi istiqamətində) sıxlıq müşahidə olunur.

3. Binəqədi şosesi – (Əsasən,Biləcəri – Baksol yolu ilə kəsişməyə qədər,Şəhər istiqamətində) sıxlıq

4. Babək prospekti - (Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi ilə kəsişmədən,Şəhər mərkəzi istiqamətində,eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqamətində) sıxlıq

5. Ziya Bünyadov prospekti - (Əsasən,Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsini keçdikdən sonra – Əsas yol,20 Yanvar dairəsi istiqamətində) sıxlıq

6. Zabrat şosesi - (Zabrat dairəsi istiqamətindən,əsasən Sabunçu rayon Hərbi Komissarlığının qarşısını keçdikdən sonra,Heydər Əliyev prospekti istiqamətində) sıxlıq

7. Mikayıl Əliyev küçəsi – (Heydər Əliyev prospekti – Köməkçi yol istiqamətində) sıxlıq

