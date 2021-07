ABŞ prezidenti Co Bayden və İsrailin dövlət başçısı Reuven Rivlin arasında baş tutan görüş zamanı maraqlı hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden dialoq zamanı İsrail prezidentinin köməkçisi Rivka Ravitzin 12 uşaq anası olduğunu öyrənib. Bu zaman Bayden qadın siyasətçinin qarşısında diz çökərək, ona heyranlıq ifadə edib.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında görüş ötən həftə “Ağ ev”də başa tutub. Görüntülər isə indi yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.