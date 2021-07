Çempionlar Liqasının “Neftçi” – “Dinamo” oyununun hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az UEFA-ya istinadən xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsindəki oyunu moldovalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Baş hakimi Dumitri Muntean olacaq. Ona Vlad Lifçiu və Vadim Vikol yardım edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Qabriel Tupiçika yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, iyulun 14-dəki görüşün Azərbaycan və Gürcüstan çempionlarının qarşılaşması “Bakcell Arena”da baş tutacaq. Oyun saat 21:00-da başlayacaq.

