Roma papası Fransis bağırsağından əməliyyat edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, papa ötən gün günortadan sonra vəziyyəti pisləşdiyindən dərhal əməliyyat edilib. Hazırda səhəti qənaətbəxş olan papanın, bir müddət sonra, Macarıstana, Slovakiyaya səfərləri gözlənilir.

