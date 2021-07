Marsda yaşamaq üçün 10 SƏBƏB - Elon Musk AÇIQLADI

"İki fərqli yolumuz var. Birincisi, Yer üzündə əbədi yaşayıb, gələcəkdə dəhşətli hadisələri görə bilərik. Bu zaman Üçüncü Dünya Müharibəsi baş verə bilər və ya asteroid səbəbindən, dinozavrlar kimi ölmək qismətimiz olacaqdır. Ya da, gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən qaçaraq insanlığ ilə bərabər, fərqli planetlərdə yaşaya bilərik".



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bu açıqlamanı SpaceX-in sahibi Elon Musk edib. Amerikalı mühəndis, bəşəriyyətin Marsa köçməsinin 10 səbəbini sadalayıb.

Musk-a görə, birinci səbəb insanın bir növ olaraq varlığını təmin etməkdir. İkincisi, Günəş sistemindəki əsas fərq olan Marsın həyata uyğunluğuğudur. Üçüncü səbəbi mümkün qədər çox kəşf etmək üçün Marsa robotlar deyil, insanlar göndərməyin lazım olduğudur. Dördüncü səbəb, elm adamlarına görə, əhalinin artmasıdır.

Alimlər beşinci səbəbin Marsdakı mühiti öyrənərək yer üzündə həyatın mənşəyini izah edə biləcəyinə inanırlar. Marsda mikrob həyatı kəşf edildikdən sonra nəzəriyyələrin yenidən işlənəcəyinə və insanların həyatın yalnız Yer planetində mövcud olduğu təsəvvürlərinin dəyişəcəyinə inanırlar.

Başqa bir planetə köçmək, insanlara Marsı araşdırmaq üçün yeni texnologiyalar yaratmağa və orada yaşayış şəraitini yaxşılaşdırma yollarını axtarmağa imkan verəcəkdir.

Altıncı səbəb, Mars layihəsinin kosmik turizmin inkişafına töhfə verəcək kəşflərə yol açacağı fərziyyəsidir. Kosmik səyahət zamanı insan öz planetini kainatın müxtəlif yerlərindən görmək və Yer kürəsinin nə qədər köməyə ehtiyac duyduğunu başa düşmək fürsətinə sahibdir. Marsda yaşamağın yeddinci səbəbi planetdəki sənayedə və yerdəki qaynaqların qorunmasına kömək edəcək çox miqdarda mineraldır.

Marsda yaşamağın son səbəbi siyasi və iqtisadi liderlik göstərməkdir. Keçmiş ABŞ astronavtı Buzz Aldrin bildirmişdi ki, ABŞ-ın liderliyini nümayiş etdirməyin yollarından biri də,başqa planetə uçmaqdır.Yoxsa bunu ABŞ yerinə başqa ölkə edəcək.



