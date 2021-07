ABŞ-ın Mayami şəhərində çökən yaşayış binasının digər hissəsi təhlükəsiz şəkildə partladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, binanın digər hissəsi qəzalı vəziyyətə düşdüyü üçün belə addım atılıb. Partlayıcılar işə salınmazdan əvvəl ətrafdakı bütün sakinlər təxliyə edilib.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl binanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində 25-ə qədər insan həyatını itirib. 121 nəfər itkin düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.