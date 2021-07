Dünyada koronavirusla bağlı son 24 saat

Dünya üzrə koronavirusa qarşı peyvənd olunanların sayı 3 milyardı keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusa yoluxanların sayı 184 milyon 433 min nəfərə, Covid-19 qurbanlarının sayı isə 3 milyon 990 minə çatıb. Bu günədək 168 milyon 749 nəfər virusdan sağalıb.

Yoluxma sayına görə 34 milyon 588 nəfərlə ABŞ birinci yerdə dayanır. İkinci yerdə isə Hindistan, Braziliya və Fransadır.

Koronavirusa ilk yoluxmanın qeydə alındığı Çində son sutkada 22 nəfər virusa yoluxub, ölən olmayıb. Ümumilikdə, 91 869 nəfər virusa yoluxub, 4636 nəfər vəfat edib.

Bundan başqa, Tacikistanda Covid-19-a qarşı peyvəndlənmə məcburi olub. Şimali Kiprdə isə virusun DELTA variantı aşkarlanıb. İndoneziyada dövlət xəstəxanasında 33 koronavirus xəstəsi oksigen apartının çatışmazlığından vəfat edib.

Əfqanıstanda isə "qara göbələk" infeksiyası görülüb.

