Dövlət İmtahan Mərkəzi avqust ayının birinci yarısında keçiriləcək imtahanlar haqqında məlumat yayıb.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, avqust ayının birinci yarısında aşağıdakı imtahanların keçiriləməsi nəzərdə tutulur.

