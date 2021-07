Almaniyada yaşayan Yasəmin Gündoğan adlı türk qız inanılmaz əməl törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız ona vəd edilən pulları banka aparmaq əvəzinə mənimsəyərək aradan çıxıb. O təqribən 8 milyon avro pul ələ keçirib. Məlumata görə, Yasəmin pulların daşınması üzrə şirkətdə çalışıb. 28 yaşlı qızın axtarışları davam edir. Onun soyğunu təkbaşına törətmədiyi ehtimal edilir.

