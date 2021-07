Tuna balığına bənzəyən İLK SUALTI ROBOT - FOTO

Rusiyada tuna balığına bənzəyən ilk sualtı robot yaradılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Kant Baltik Federal Universitetinin Neyroteknologiya və Maşın Təlimi Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən yaradılmış balıq robot, ekoloji fəlakət halında balıqların qovulmasına nəzarət edəcəkdir.

"Təsəvvür edin ki, okeanda bir neft tökülməsi kimi bir ekoloji fəlakət yaşanmışsa, o zaman robot lider balıq digər balıqları təhlükəsiz yerə apara bilər" deyə Kant Baltik Federal Universitetinin professor Kazantsev deyib.

Professor əlavə edib ki, tədqiqatçılar hələ də robotu necə effektiv şəkildə idarə edəcəyini anlamırlar. Məsələn, robotda, suyun altında uzun məsafələrdəki işləri koordinasiya etməyə imkan verən heç bir GPS sistemi yoxdur.

