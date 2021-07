Rusiyadan ittiham: Sərhəddəki hadisələrdə onların əli var

“Qara dənizdə yaşanan gərginliyin arxasında ABŞ var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya hadisənin detallarından xəbərdardır:

“Düşünürəm ki, kəşfiyyatçılarımız qərarın kim tərəfindən qəbul edildiyini bilir. Əlbəttə ki, bu cür əməliyyatların əsasının okeanın o tərəfindən planlaşdırıldığına əminəm”.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl Rusiya ölkə sərhədlərinin pozduğu irəli sürərək, Böyük Britaniyanın hərbi gəmisinə xəbərdarlıq atəşki açmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.