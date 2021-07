"Ailəmin dağılmasında mənim bir qram səhvim olmayıb" - Vüsalə Əlizadə DANIŞDI - VİDEO

Vüsalə Əlizadə "Onun sirri" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, veriliş zamanı aparıcı ilk dəfə keçmiş həyat yoldaşı Azər Zahiddən boşanmasından danışıb:

"Artıq 9 il olur ki, boşanmışıq. Diləyin bir yaşında ayrıldıq. İndiyə qədər mən o insanla bağlı heç vaxt heç yerdə bir xoşagəlməz ifadə, kəlmə belə işlətməmişəm. Hansısa bir məbləğ, milyon belə bu mövzuda məni danışdıra bilməz. Mən ad belə çəkmirəm. Mənə çox təzyiqlər olub. Çox adım yersiz hallanıb, təhqirli tərəflərlə hallanıb. Mən bu vaxta kimi susmuşam. Diləyə görə susmuşam. Bəlli deyəcəklərim də var. Sözüm də var. Hər şeyim bir arxivdir. Övladım vaxtı gələndə hər şeyi başa düşəcək. Ona görə bu haqda nəsə danışmaq istəmirəm. Onun da ailəsi var, həyatı var. Mən övladımla çox xoşbəxtəm. Yaxınlarım, qohumlarım, məni tanıyan hər kəs bilir ki, ailəmin dağılmasında mənim bir qram səhvim olmayıb. Sadəcə biz anlaşmamışıq və bütün problemlərimiz də burdan başlayıb. Mən sağlığımı təhlükə altına atıb övlad dünyaya gətirmək üçün ölümümə imza atan qadınam. Mən böyrək köçürmə əməliyyatından sonra ilk qadınam ki, övlad dünyaya gətirmişəm. Çox qadınların risqə getmədiyi şeyi mən etmişəm. Mən ailəmi qorumaq üçün hər risqə getmişdim". (big.az)

