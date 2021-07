Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şərab satışı ilə bağlı yeni qərarı fransızları qəzəbləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərarə əsasən Rusiya yerli məhsullara “şərab”, Fransadan və digər ölkələrdən gələn içkilər isə “köpüklü şərab” adı ilə satılacaq. Rusiyaya ən çox şərab istehsal edən Fransa şirkətləri Putinin bu qərarına etiraz edib. İndi fransızlar şərabları geri çağıraraq” etiketi dəyişməlidir.

Qərarın fransız şərablarının tələbatına mənfi təsir edəcəyi də istisna edilmir.

