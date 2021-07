“Misir və Türkiyə arasında danışıqlar davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Misirin Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, danışıqların məqsədi iki ölkə arasında münasibətlərin bərpa olunmasına zəmin yaratmaqdır.

Açıqlamada bildirilir ki, ölkələrin son günlər atdığı addımlar müsbət qarşılanır.

