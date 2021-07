İsraildə Pfizer-BioNTech peyvəndinin koronavirusun yeni növü Delta variantına qarşı təsiri araşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, Pfizer-BioNTech Delta növünə qarşı 70 faiz təsirlidir. Elm adamlarını hesab edir ki, bu digər peyvəndlərlə müqayisədə aşağı göstəricidir.

