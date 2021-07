Bakıda qadına qarşı soyğunçuluq edilib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Səbail rayon Polis İdarəsinin 9-cu Polis Bölməsinə iyulun 1-də 2 nəfərin Bakı şəhər sakini N.İsayevaya zor tətbiq edərək mobil telefonunu alması barədə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri S.Əliyev və arvadı müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

