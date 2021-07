"Hadisə yerində hər hansı tədqiqat işinin aparılması qeyri-mümkündür" - AMEA

AMEA Daşlı adasında vulkan püskürməsi ilə əlaqədar məlumat yayıb.

Metbuat.az-a daxil olanda məlumatda deyilir:

"Ötən axşam Xəzər dənizində güclü alovlanma ilə müşaiyət olunan hadisənin baş verməsi haqqında məlumatlar yayılmışdır. SOCAR və FHN-nin rəsmi məlumatlarına görə hadisə palçıq vulkanının püskürməsi ilə bağlı olub. Bu haqda müvafiq video və foto materiallar da paylaşılıb.

Aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, dünən təxminən 21:50 radələrində püskürməsi qeydə alınan vulkan Bakı arxipelaqı adlanan neftli-qazlı rayonda yerləşən Daşlıdır. Vulkan Bakıdan təxminən 75 km cənub-qərbdə yerləşir. Azərbaycanın aktiv vulkanlarından hesab olunur. 1920 və 1945-ci illərdə indiki kimi odlu püskürmələri qeydə alınmışdır.

Daşlı vulkanın güclü püskürməsi nəticəsində qeydə alınan alov sütununun hündürlüyü 500 m hündürlükdən də artıq olmuşdur. Bu da çox güman kimi sözügedən vulkanın uzun müddət ərzində püskürməməsi və böyük enerji toplaması ilə əlaqədar olmuşdur.

Şimalda yerləşən nisbətən böyük ada vulkanlarına, o cümlədən Səngi-Muğan, Xarə-Zirəyə görə Daşlının püskürdüyü palçıq kütləsi kiçik sahədə yayılmışdır. Vulkanın dənizdə yerləşəmsi və palçığın gec quruması ilə əlaqədar, hazırda, hadisə yerində hər hansı tədqiqat işinin aparılması qeyri-mümkündür".

