AFFA Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən bütün klublara top göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat verib. Bildirilib ki, “Nike” şirkəti mövcud əməkdaşlıq çərçivəsində AFFA klublarımıza 2021/2022-ci il mövsümündə istifadə üçün 50 ədəd top verib.

